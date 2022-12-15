Мбаппе попал мячом в лицо болельщику на разминке перед игрой на ЧМ в Катаре

Мбаппе на разминке перед матчем Франции с Марокко на ЧМ попал мячом по болельщику

15 декабря 2022, 15:34 0

Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann