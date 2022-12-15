Мбаппе попал мячом в лицо болельщику на разминке перед игрой на ЧМ в Катаре
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе во время разминки перед матчем полуфинала ЧМ-2022 с Марокко случайно попал мячом в болельщика на трибуне. Об этом 14 декабря сообщило издание Eurosport в своем аккаунте в Twitter.
Французский форвард ударил мимо ворот и попал в голову одному из своих болельщиков.
Отмечается, что француз почти сразу подбежал к пострадавшему и помог ему прийти в себя. После этого футболист извинился и подбадривал болельщика, пишет «Спорт-Экспресс».
Матч между Францией и Марокко завершился накануне со счетом 2:0. В результате встречи французская команда вышла в финал, где встретится с Аргентиной. Матч между национальными командами пройдет 18 декабря.
До этого Хорватия уступила Аргентине со счетом 3:0, в матче за третье место команда встретится со сборной Марокко 17 декабря.