В Омске избивавшего младенца мужчину обвинили в надругательстве

Жителя Омска Павла Живодера, избивавшего девятимесячного пасынка, обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении четырехлетней сестры мальчика. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по области.

По версии следствия, в течение нескольких дней в январе и феврале обвиняемый систематически избивал мальчика за его частый плач, пока матери ребенка не было дома.

Отмечается, что у младенца была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, гематома и судороги.

Против Живодера было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина был арестован.

«В ходе следствия было установлено, что обвиняемый в это же время с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырехлетней сестры потерпевшего», — указали в пресс-службе.

Теперь ему вменяется еще одно преступление — по статье «Насильственные действия сексуального характера».

9 декабря сообщалось, что в Нижнем Новгороде продавщицу мороженого приговорили к 60 часам обязательных работ за избиение ребенка-аутиста. Инцидент произошел в августе этого года на Нижневолжской набережной. Женщина набросилась на мальчика из-за того, что он купался в фонтане. Она посчитала, что ребенок ведет себя необычно.