Сезон высоких ставок

Комитет по операциям на открытом рынке Федрезерва (FOMC) США на заседании 13–14 декабря повысил ставку на 50 б.п. Как и ожидалось, шаг замедлился после четырех последовательных повышений на 75 б.п. Целевой диапазон по ставке составляет теперь 4–4,5%. В начале 2022 года этот показатель составлял 0–0,25%, и никто не мог представить, что в этом году американский регулятор проявит такую же решимость в борьбе с устойчивой инфляцией, как четыре десятилетия назад.

Всё внимание инвесторов было сосредоточено на обновленных макроэкономических прогнозах ФРС, изменения в которые вносятся лишь четыре раза в год. Считаю удивительным то, что чиновники настолько сильно повысили ожидания по инфляции на 2023-й, несмотря на два последовательных слабых отчета по потребительским ценам — за октябрь и ноябрь — указывающих на нарастание дефляционного давления в отдельных товарных категориях. Прогнозы по инфляции на 2024 и 2025 год повысились на 20 б.п. и 10 б.п. соответственно. По мнению чиновников, в обозримом будущем инфляция всё еще будет превышать целевой ориентир в 2%. На мой взгляд, теперь прогнозы перестали выглядеть слишком низкими и стали слегка завышенными.

Инвесторы также узнали о том, что члены FOMC практически единогласно хотели бы повысить ставку в 2023 году выше 5% — об этом заявили 17 из 19 голосующих членов. Медианный прогноз на конец 2023-го вырос с 4,6% до 5,1%. Это удивило участников рынка, ожидавших значение 4,9%. Джером Пауэлл на пресс-конференции подтвердил, что денежно-кредитная политика всё еще недостаточно жесткая. Решения будут приниматься на каждом заседании в зависимости от поступающих данных, поэтому инвесторы могут рассчитывать на еще более низкий шаг повышения — 25 б.п., если данные будут благоприятствовать.

Прогноз по реальному росту ВВП в 2023 году был заметно снижен по сравнению с сентябрьскими оценками — с 1,2% до 0,5%, что вкупе с пересмотренным ростом уровня безработицы с 4,4% до 4,6% указывает на то, что члены FOMC теперь ожидают сценарий «умеренной рецессии», а не «мягкой посадки». Во-первых, протоколы с предыдущего заседания в ноябре содержали информацию о том, что экономисты внутри ФРС ждут рецессию с достаточной вероятностью, чтобы считать ее базовым сценарием. Во-вторых, прогноз по уровню безработицы предполагает ее существенный скачок с текущих значений (3,7%). Согласно истории и исследованиям известного экономиста Клаудии Сам, скачок уровня безработицы от минимума более чем на 50 б.п. приводит к рецессии.

Официальное заявление ФРС по итогам заседания содержало всего одно изменение. Чиновники решили поправить формулировку, касающуюся влияния геополитических событий на инфляцию, и теперь утверждают, что они больше не «создают дополнительное инфляционное давление», а лишь «вносят вклад» в рост цен. Данное изменение целесообразно, учитывая то, что котировки нефти WTI вернулись к уровню конца 2021 года, как и котировки фьючерса на пшеницу. Ноябрьские формулировки остались без изменений — к примеру, по-прежнему очень важно утверждение о том, что Федрезерв будет учитывать кумулятивный эффект от ужесточения денежно-кредитной политики, а при принятии решений — опираться на широкий набор переменных, в том числе на динамику финансовых условий.

Также обращу внимание, что фраза про уместность дальнейших повышений ставки осталась без каких-либо изменений — это подтверждает желание участников FOMC поднять ее выше 5% в ходе следующих двух–трех заседаний. Некоторые участники рынка ожидали, что в этом пункте регулятор сделает намек на скорое окончание цикла повышений. Действительно, если бы участники FOMC хотели сделать следующее повышение финальным для этого цикла ужесточения, то характер опубликованного официального заявления содержал бы прямой намек на это.

Реакция инвесторов на итоги заседания ФРС прямо указывает на то, что они закладывают в цены всё более высокую вероятность ошибки в денежно-кредитной политике, которая приведет к рецессии и последующему более резкому замедлению инфляции, и это вынудит ФРС отказаться от риторики «высоких ставок в течение длительного времени» уже в IV квартале 2023 года. Отражая эти настроения, спред между 10-летними облигациями и трехмесячными бумагами с конца октября находится в отрицательной зоне и теперь составляет рекордные –89 б.п. Таким образом, инвесторам всё еще следует сохранять повышенную степень осторожности, избегать вложений в циклические секторы экономики и иметь свободные денежные средства в портфеле.

Автор — старший аналитик Freedom Finance Global

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