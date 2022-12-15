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Минобороны сообщило об ударах по военным складам Украины

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по складам ВСУ в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях
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Фото: REUTERS/STRINGER
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Российские войска нанесли удары по складам вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил в четверг, 15 декабря, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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«В районе города Купянск в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов. В районе населенного пункта Тягинка Херсонской области уничтожен склад вооружения, военной и специальной техники украинских войск. В городе Орехов Запорожской области уничтожен склад материально-технических средств ВСУ», — сказал он на брифинге.

По словам Конашенкова, резервы ВСУ также были поражены на южнодонецком направлении.

Кроме того, были уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США в районе населенного пункта Клещеевка, а также две украинские диверсионно-разведывательные группы в районе Павловки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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