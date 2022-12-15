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Оперный театр Мальмё не откажется от балета «Щелкунчик» после протеста Украины

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Atilano Garcia
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Оперный театр города Мальмё представит в канун Нового года балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик».

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Как сообщил 15 декабря в интервью Шведскому радио пресс-секретарь театра Торгни Нильссон, решение о постановке было принято три года назад. Оснований изменять репертуар в соответствии с пожеланием министра культуры Украины Александра Ткаченко нет.

«Было бы странно бойкотировать умершего более ста лет назад русского композитора», — приводит «Газета.Ru» слова Нильссона.

На прошлой неделе Ткаченко написал колонку для газеты The Guardian, в которой призвал отказаться от русской культуры и ее влияния, что, по его мнению, поможет создать еще один инструмент давления на Москву.

В посольстве России в Лондоне осудили такую позицию. Дипломаты напомнили об общепринятом принципе, по которому культура должна оставаться вне политики. Кроме того, отмечается в заявлении, российская сторона не имеет «никаких проблем» с украинским народом. У Москвы «проблемы с русофобской, ультранационалистической и ревизионистской идеологией правительства в Киеве»

8 декабря миланский театр «Ла Скала» открыл сезон оперой «Борис Годунов», несмотря на протесты украинской стороны.

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