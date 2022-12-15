Режим ЧС ввели из-за аварии на водоводе в Орске

В Орске (Оренбургская область) введен режим чрезвычайной ситуации в связи с аварией на водоводе. В зоне отключения проживают 1,2 тыс. человек.

Авария произошла на проспекте Ленина несколько дней назад. До сих пор без водоснабжения остаются пять многоквартирных домов, пишет РИА «Оренбуржье». Для местных жителей организован подвоз питьевой воды.

Повреждения обнаружены на чугунном водоводе диаметром 300 мм. До устранения аварии службы экстренного реагирования переведены в режим повышенной готовности.

Сайт «Урал56.Ру» уточняет, что в зоне прохождения водовода построено здание, из-за чего затруднен доступ к коммуникациям. При этом строительство здания на месте прохождения инженерно-технических коммуникаций не было согласовано.