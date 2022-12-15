На пешеходных зонах, предположительно, Мадрида, появились граффити с изображением президента Украины Владимира Зеленского в виде саранчи, поедающей Евросоюз. Снимки граффити стали публиковать блогеры в социальных сетях.

«Иди домой, саранча! Спасибо тебе», — подписали они снимки.

В середине ноября на одной из улиц Парижа польские художники нарисовали 3D-граффити с изображением президента Украины, на котором он поглощает деньги и слитки золота.

В подписях к снимком данного граффити указывалось, что Зеленский требует от Франции «все ее деньги».

В октябре Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США, высмеял «умение» украинского лидера просить деньги у западных стран.

Он опубликовал картинку, на которой изображен улыбающийся президент Украины за рабочим столом. В подписи к ней сказано: «За прошлый месяц я заработал $40 млрд, работая из дома! Учитесь!»

Еще одну карикатуру сын 45-го американского президента опубликовал 14 мая. На представленном в соцсети фотоколлаже Зеленский представлен в образе стриптизерши, перед которой действующий глава Белого дома Джо Байден мечет денежные купюры.

В оябре ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал президента Украины за «постоянное выпрашивание» материальной поддержки от США, назвав его коррумпированным диктатором. Ведущий возмутился тем, что экономика страны уходит на дно из-за помощи, оказываемой Киеву, объем которой, по его словам, на настоящий момент превысил $90 млрд.