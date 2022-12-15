ВС РФ уничтожили две группы диверсантов ВСУ в районе Павловки

Российская армия уничтожила две разведовательно-диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении в районе Павловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 декабря рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики обнаружены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Суточные потери украинских войск на данном направлении составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля», — сообщил он.

Конашенков также добавил, что на том же направлении российские авиация и артиллерия нанесли удары по резервам украинских войск в районе населенного пункта Доброволье в ДНР.

Накануне Конашенков сообщил о том, что ВС РФ в ходе наступления взяли под контроль основную часть села Водяное в ДНР. При этом, по его словам, было уничтожено до 50 украинских военных, танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа. Он также добавил, что ВСУ попытались контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Павловка, Новомайорское и Нескучное в ДНР.

До этого, 12 декабря, представитель Минобороны отметил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8 в ДНР. По его словам, самолеты были поражены в районе Родинского и Павловки, а вертолеты — около Курахово и Константиновки.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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