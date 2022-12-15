В Москве женщина заставила дочь-подростка заниматься проституцией

В Москве женщину 1988 года рождения уличили в вовлечении дочери-подростка в занятие проституцией. Об этом источник в правоохранительных органах столицы сообщил в четверг, 15 декабря.

«Не ранее 2019 года фигурантка предложила своей дочери 2005 года рождения заняться проституцией, чтобы помочь семье деньгами. Дочь согласилась, и с 2019 по июль 2022 года ее мать создала и разместила на специализированных сайтах анкету девушки», — сказал он агентству городских новостей «Москва».

Женщина организовывала на территории Москвы и Подмосковья неоднократные интимные встречи мужчин с ее дочерью, контролируя происходящее и получая систематическую материальную выгоду.

По словам источника, в июле текущего года она арендовала квартиру на улице Усиевича. Там девушка по указанию матери продолжала заниматься проституцией до 12 декабря 2022 года.

14 декабря по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 240 («Вовлечение в занятие проституцией в отношении несовершеннолетнего») и п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ («Организация занятия проституцией с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних»).

В настоящее время с фигуранткой дела проводят следственные действия.

Ранее, в апреле 2021 года, издатель журнала «Флирт» Дмитрий Зяблицев был приговорен к 1 году и 9 месяцам колонии строгого режима по делу об организации занятия проституцией.

Зяблицева также лишили права заниматься деятельностью, связанной с регистрацией, изданием и распространением СМИ на три года. Кроме того, ему ограничили срок свободы на срок 6 месяцев.