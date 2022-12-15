Бывший соперник чемпиона UFC Ислама Махачева обвинил его в употреблении допинга

Американский боец UFC Бобби Грин обвинил своего бывшего соперника — действующего чемпиона организации в легком весе Ислама Махачева, которому он проиграл ранее — в употреблении допинга. Об этом он заявил в видео, опубликованном на YouTube-канале TheMacLife.

«Махачев говорил, что, когда он пришел в зал, ему давали витамины. Они делали это неизвестно с какого момента. Представьте, если бы вам давали стероиды с 10, 12, 13, 14, 15 лет, насколько вы были бы сильнее. Люди говорят, что он был реально сильным. Теперь все стало понятно», — заявил Грин.

Он также обратил внимание на то, что в США якобы более внимательно следят за тем, чтобы спортсмены не употребляли допинг.

«Наши страны разные. Россия была отстранена от Олимпиады, в их стране допинг приемлем, у нас с этим строже», — заявил американский боец.

При этом Грин сам был уличен в употреблении допинга. 16 мая Американское антидопинговое агентство (USADA) взяло у него пробу, в которой были обнаружены анаболические стероиды. Бойца отстранили всего на полгода, благодаря сотрудничеству с организацией, ведущей расследование.

Махачев досрочно победил Грина в главном бою UFC Fight Night 202 в конце февраля.

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе 22 октября, победив бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC 280. Он рассказал, что посвятил свою победу над бразильским соперником отцу Хабиба Нурмагомедова. По словам спортсмена, к этому моменту он шел и тренировался всю жизнь.

Махачев стал третьим чемпионом UFC из России после Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна.

Следующий бой Ислама Махачева будет против Александра Волкановски. Встреча спортсменов состоится 12 февраля в рамках турнира UFC 284 в Перте, Австралия. Соперник российского бойца является чемпионом в полулегком дивизионе и лидером рейтинга UFC.