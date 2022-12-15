Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД России сообщил о готовности системы единой электронной визы для иностранцев
Происшествия
Более 20 домов получили повреждения в результате обстрела Стаханова в ЛНР
Мир
На Украине сообщили о новых взрывах в Харькове
Происшествия
В Москве подстрелили и ограбили доставлявшего iPhone 14 курьера
Авто
Mazda продала свой завод в России группе Sollers
Общество
Боец ММА Новоселов получил пять лет строгого режима за изнасилование
Мир
Украина отобрала из ПХГ уже четверть от закачанного летом газа
Спорт
Глава МОК впервые с 1986 года пропустит финал ЧМ-2022
Происшествия
Подростки снегом потушили Вечный огонь в Кронштадте
Мир
Парламент Ливана в десятый раз не смог избрать президента страны
Мир
Премьер Польши заявил о поиске Евросоюзом денег для введения потолка цен на газ
Мир
NYT узнала о планах США серьезно расширить обучение украинских военных

Бывший соперник чемпиона UFC Ислама Махачева обвинил его в употреблении допинга

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский боец UFC Бобби Грин обвинил своего бывшего соперника — действующего чемпиона организации в легком весе Ислама Махачева, которому он проиграл ранее — в употреблении допинга. Об этом он заявил в видео, опубликованном на YouTube-канале TheMacLife.

Души прекрасно: преемник Хабиба стал третьим россиянином - чемпионом UFC
Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру, Петр Ян проиграл Шону О'Мэлли раздельным решением судей

«Махачев говорил, что, когда он пришел в зал, ему давали витамины. Они делали это неизвестно с какого момента. Представьте, если бы вам давали стероиды с 10, 12, 13, 14, 15 лет, насколько вы были бы сильнее. Люди говорят, что он был реально сильным. Теперь все стало понятно», — заявил Грин.

Он также обратил внимание на то, что в США якобы более внимательно следят за тем, чтобы спортсмены не употребляли допинг.

«Наши страны разные. Россия была отстранена от Олимпиады, в их стране допинг приемлем, у нас с этим строже», — заявил американский боец.

При этом Грин сам был уличен в употреблении допинга. 16 мая Американское антидопинговое агентство (USADA) взяло у него пробу, в которой были обнаружены анаболические стероиды. Бойца отстранили всего на полгода, благодаря сотрудничеству с организацией, ведущей расследование.

Махачев досрочно победил Грина в главном бою UFC Fight Night 202 в конце февраля.

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе 22 октября, победив бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC 280. Он рассказал, что посвятил свою победу над бразильским соперником отцу Хабиба Нурмагомедова. По словам спортсмена, к этому моменту он шел и тренировался всю жизнь.

Махачев стал третьим чемпионом UFC из России после Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна.

Следующий бой Ислама Махачева будет против Александра Волкановски. Встреча спортсменов состоится 12 февраля в рамках турнира UFC 284 в Перте, Австралия. Соперник российского бойца является чемпионом в полулегком дивизионе и лидером рейтинга UFC.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022