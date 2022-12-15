Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД России сообщил о готовности системы единой электронной визы для иностранцев
Происшествия
Более 20 домов получили повреждения в результате обстрела Стаханова в ЛНР
Мир
На Украине сообщили о новых взрывах в Харькове
Происшествия
В Москве подстрелили и ограбили доставлявшего iPhone 14 курьера
Авто
Mazda продала свой завод в России группе Sollers
Общество
Боец ММА Новоселов получил пять лет строгого режима за изнасилование
Мир
Украина отобрала из ПХГ уже четверть от закачанного летом газа
Спорт
Глава МОК впервые с 1986 года пропустит финал ЧМ-2022
Происшествия
Подростки снегом потушили Вечный огонь в Кронштадте
Мир
Парламент Ливана в десятый раз не смог избрать президента страны
Мир
Премьер Польши заявил о поиске Евросоюзом денег для введения потолка цен на газ
Мир
NYT узнала о планах США серьезно расширить обучение украинских военных

Большую часть ледовых переправ открыли на территории Красноярского края

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Красноярского края открыты 10 ледовых переправ из запланированных 18. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

По данным ведомства, действующие переправы находятся в Бирилюсском, Боготольском, Большеулуйском, Ермаковском, Каратузском и Мотыгинском районах. Идет подготовка к открытию сезонных дорог в Абанском, Большемуртинском, Енисейском, Богучанском, Казачинском, Кежемском и Новоселовском районах.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, в Мотыгинском районе работают две ледовые переправы из трех. Обустройство последней, располагающейся на 18-м км дороги Мотыгино – Широкий Лог, временно приостановлено, потому что толщина льда всё еще не соответствует требованиям. Для водителей работают два катера на воздушной подушке.

26 декабря также планируется открыть переправу в Енисейском районе на дороге Епишино – Северо-Енисейский. Из-за образования ледяных торосов запустить катер там не получилось, поскольку судну на воздушной подушке требуется ровная поверхность.

Всего в текущем сезоне планируется организовать работу 18 ледовых переправ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022