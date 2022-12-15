Большую часть ледовых переправ открыли на территории Красноярского края
На территории Красноярского края открыты 10 ледовых переправ из запланированных 18. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.
По данным ведомства, действующие переправы находятся в Бирилюсском, Боготольском, Большеулуйском, Ермаковском, Каратузском и Мотыгинском районах. Идет подготовка к открытию сезонных дорог в Абанском, Большемуртинском, Енисейском, Богучанском, Казачинском, Кежемском и Новоселовском районах.
Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, в Мотыгинском районе работают две ледовые переправы из трех. Обустройство последней, располагающейся на 18-м км дороги Мотыгино – Широкий Лог, временно приостановлено, потому что толщина льда всё еще не соответствует требованиям. Для водителей работают два катера на воздушной подушке.
26 декабря также планируется открыть переправу в Енисейском районе на дороге Епишино – Северо-Енисейский. Из-за образования ледяных торосов запустить катер там не получилось, поскольку судну на воздушной подушке требуется ровная поверхность.
Всего в текущем сезоне планируется организовать работу 18 ледовых переправ.