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Китаист указал на отсутствие «глубоких тайн» в сотрудничестве Москвы и Пекина

Китаист Портяков: Пекин не скрывает, что Москва является для него надежным партнером
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Gao Jie
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Китай не скрывает, что Россия является для него надежным партнером. Об этом 15 декабря «Известиям» заявил главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимир Портяков.

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Таким образом он прокомментировал статью газеты The Wall Street Journal о том, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поручил «за кулисами» укрепить экономические связи с Россией, несмотря на попытки якобы публично «отдалиться» от Москвы.

По мнению Портякова, нельзя сказать, что Китай делает вид, что не сотрудничает с Россией, а на самом деле «за спиной» ведет диалог. Эксперт отметил, что есть «вещи абсолютно бесспорные, например, сотрудничество в Арктике». Также поставки газа из РФ в Китай устойчиво растут.

«Китай действительно не хочет попадать под вторичные санкции, поэтому есть области, где наше сотрудничество совершенно очевидно притормаживается. Есть запрет на поставки некоторых видов информационных технологий. Но в целом Китай не скрывает, что для него Россия в сложившихся неблагоприятных и геополитических, и геоэкономических условиях остается надежным партнером, на которого можно положиться», — сказал китаист.

Всё осуществляется во взаимных интересах, каких-то «глубоких тайн» здесь нет, заключил Портяков.

7 декабря стало известно, что товарооборот между Москвой и Пекином за 11 месяцев 2022 года составил $172,4 млрд. По данным главного таможенного управления КНР, соответствующий показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 32%.

5 декабря глава правительства России Михаил Мишустин заявил о готовности РФ и КНР вместе противостоять внешнему давлению. Он добавил, что страны должны продолжать усилия по восстановлению грузопотоков, созданию новых логистических цепочек.

В ноябре обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Грегори Улиг заявил, что антироссийские санкции, введенные со стороны западных стран, подарили РФ важного союзника — Китай. Он указал на внушительный потенциал России и Китая к наращиванию объемов торгового оборота при помощи железнодорожного сообщения, что в свою очередь увеличит скорость доставки товаров.

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