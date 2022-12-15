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В России разрешили друзьям алиментщиков гасить их долги

Верховный суд разрешил друзьям алиментщиков гасить их долги
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Друзья и родственники обвиняемого в неуплате алиментов могут погасить задолженность с его согласия. Об этом в четверг, 15 декабря, говорится на сайте Верховного суда.

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«Погашение задолженности может быть произведено не только лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе (с его согласия) другими лицами. Обещания, а также различного рода обязательства лица, совершившего преступление, погасить задолженность в будущем не являются обстоятельствами, дающими основание для освобождения этого лица от уголовной ответственности», — говорится в тексте публикации.

Как уточняется, от уголовной ответственности не освобождают такие действия, как покупка продуктов или подарков, а также оплата расходов, если «такие действия не носят системный характер». Кроме того, нерегулярные и незначительные платежи также не освобождают от ответственности.

По словам адвоката АБ Москвы «Лебедева-Романова и партнеры» Тимура Харди, данное решение является обоснованным и соответствующим реальной ситуации, так как в некоторых случаях алиментщики не могут самостоятельно погашать свою задолженность, но есть лица, которые могут сделать это за них. Не было никаких оснований препятствовать этим лицам погашать долги по алиментам, заявил эксперт в разговоре с «Известиями».

«Самому получателю алиментов нет особой разницы, кто именно перечислит деньги на его содержание — плательщик или его доверенное лицо. Соответственно, данное решение суда продуктивно скажется на практике уплаты алиментов и задолженностей по алиментным платежам. Нет никаких сомнений, что в этой ситуации выиграют все — и получатели алиментов, и плательщики алиментов, кроме того, будет разгружена и судебная система, поскольку часть дел не будет возбуждаться в связи с тем, что задолженность погасят доверенные лица плательщика алиментов», — подчеркнул Харди.

При этом он рекомендовал обратиться к юристу, который смог бы представлять интересы получателя или плательщика алиментов в суде или в коммуникации с другой стороной.

29 июля адвокат, основатель адвокатского кабинета BonaFides Виктория Бессонова напомнила россиянам про правила выплаты родителем алиментов. Эксперт отметила, что обычно процесс выплаты алиментов прекращается в день совершеннолетия ребенка, но бывают такие случаи, когда отец или мать обязаны поддерживать своего ребенка материально и после 18 лет. К ним относится инвалидность.

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