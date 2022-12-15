Археологические раскопки проведут у Театра кукол в Нижнем Тагиле

В 2023 году в Нижнем Тагиле планируют провести раскопки возле Театра кукол. Это необходимо для начала реконструкции учреждения.

Проектные работы по ремонту театра стартовали в 2018 году. Археологи обнаружили в земле предметы XVIII века, в связи с чем территорию объявили объектом культурного наследия. Теперь специалистам требуется изъять старинные предметы из земли, чтобы можно было начать реконструкцию театра, объясняет «ТагилСити.Ру».

Финансирование на выполнение раскопок предусмотрено в 2023 году, часть средств в размере 26 млн рублей выделило АО «ЕВРАЗ НТМК». Работы будут вестись по периметру театра с отступом от фасада на 2 м. Глубина раскопок — 1,5 м.

Ожидается, что во время ремонта потребуется снести практически все существующее здание театра. На время реконструкции запланированы гастроли труппы по всей Свердловской области.