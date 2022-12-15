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МИД России сообщил о получении извинений от Ватикана за высказывания о чеченцах и бурятах

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Ватикан признал свою ошибку и по дипломатическим каналам направил обращение с извинениями перед Россией за высказывания папы римского о чеченцах и бурятах. Как сообщила 15 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, в связи с этим инцидент можно считать исчерпанным.

Как отметила дипломат, официальное заявление МИД получил от имени государственного секретаря Святого престола Пьетро Паролина.

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«В этом обращении говорится следующее: госсекретариат Ватикана приносит извинения российской стороне. Святой престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира», — сообщила Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что умение признавать собственные ошибки всё реже встречается в современном международном общении. И данная ситуация показала, что Ватикан умеет вести диалог, что вызывает искреннее уважение. В связи с этим РФ рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия со Святым престолом.

Речь идет о заявлении понтифика 28 ноября. Тогда в интервью американским СМИ папа римский Франциск назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине». После чего посол России в Ватикане Александр Авдеев выразил решительный протест дипслужбе Ватикана.

30 ноября сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с «Известиями» не исключил, что при переводе слов папы римского о якобы жестокости чеченцев и бурятов была допущена ошибка.

Затем дипломатический источник в папском городе-государстве сообщил ТАСС, что Ватикан ценит добрые отношения с РФ и надеется на продолжение курса на их развитие. По словам источника, в Ватикане «никак не хотели обидеть народы России». Собеседник агентства пообещал перепроверить перевод слов папы римского.

Тогда же глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченцы руководствуются религией, поэтому «не начинают бой без предложения мира». Также он указал, что про их отношение к пленным могут рассказать сами украинские боевики.

Комментируя высказывание понтифика, Захарова отмечала, что оно демонстрирует не просто русофобию, но и запредельное извращение истины. Она напомнила, что два десятка лет назад звучали слова, что славяне «мучают народы Кавказа». Теперь звучат обратные заявления, обратила внимание дипломат. Позднее, 12 декабря, Захарова сообщала, что от Ватикана до сих пор не последовало извинений за слова Франциска.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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