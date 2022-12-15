Капремонт многоквартирного дома завершили в Холмске

В Холмске (Сахалинская область) завершили капитальный ремонт многоквартирного дома. Приемка состоялась 14 декабря, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Речь идет о доме по улице Капитанской, 1, где подрядчик привел в порядок фасад. По словам жильцов, ремонт был долгожданным, поскольку последние несколько лет они боролись с плесенью и грибком в квартирах из-за трещин и осыпающейся штукатурки.

Специальная комиссия приняла объект без замечаний. Местные жители также не имеют претензий к подрядчику, пишет ИА SakhalinMedia.

Всего в 2022 году на территории региона капитально отремонтировали 225 конструктивов в 132 домах. В порядок приведены кровли, фасады, инженерные сети и подвалы.