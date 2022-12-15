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Херсон полностью обесточен

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Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU
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Город Херсон полностью обесточен. Об этом 15 декабря сообщил назначенный Киевом начальник областной военной администрации региона Ярослав Янушевич в Telegram-канале.

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«При первой возможности энергетики начнут восстанавливать электросети», — отметил Янушевич.

Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, находится под контролем украинских войск.

Утром 15 декабря объявили воздушную тревогу и в ряде других областей страны. Сирены прозвучали в Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях, а также в Кировоградской и Сумской. Кроме того, по данным украинских СМИ, в городе Очаков Николаевской области прогремел взрыв.

Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по объектам военного управления Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с 10 октября.

Президент России Владимир Путин назвал это реакцией на террористические действия киевского режима, в частности он говорил про взрыв на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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