Премьер Польши заявил о нежелании ряда стран ЕС помогать Украине

Некоторые страны Евросоюза (ЕС) не испытывают желания помогать Украине, однако пытаются это замаскировать. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Объединение €18 млрд помощи Украине с такими не относящимися к помощи темами как налог от международных корпораций — это какая-то ненужная ошибка и попытка шантажа», — сказал Моравецкий журналистам перед заседанием Европейского совета в Брюсселе.

Польский премьер добавил, что Варшава открыта для разговора на все темы, а также сообщил, что в ЕС имеет место попытка ряда стран спрятаться за другими темами. По его словам, прежде всего, это страны, которые с самого начала не желали помогать Украине.

Ранее в этом месяце сообщалось, что Польша отказалась поддержать финансирование Украины Евросоюзом в 2023 году на уровне €18 млрд из-за разногласий по минимальным ставкам корпоративного налога. Как написало 14 декабря издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС, таким образом Варшава ставит под угрозу помощь Украине, блокируя минимальную ставку налога.

В начале декабря Совет Евросоюза (ЕС) предварительно одобрил льготный кредит Украине в размере €18 млрд. Кредит будет иметь льготный 10-летний период. Государства — члены ЕС будут покрывать основную часть процентных расходов за счет внешних назначенных доходов.

Тогда же стало известно, что Венгрия воспользовалась правом вето и заблокировала пакет макрофинансовой помощи ЕС для Украины, предложенный ЕК на 2023 год.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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