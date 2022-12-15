Потепление до +15 градусов спрогнозировали в Ставропольском крае

Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха на территории Ставропольского края. Одновременно с потеплением начнутся дожди.

Утром 15 декабря на дорогах региона наблюдался сильный гололед. Жители Ставрополья жаловались на скользкие тротуары и трудности в управлении автомобилем. Однако уже к концу недели ситуация изменится. 16 декабря в Ставропольском крае пройдет небольшой дождь, температура повысится до +9 градусов. Об этом пишет NewsTracker.

17 декабря ожидается потепление до +15 градусов, при этом осадки сохранятся. На территории Ставрополя максимальная температура составит +12 градусов, осадки не ожидаются.

Ранее потепление спрогнозировали синоптики в Челябинской области. Температура повысится до –3 градусов.