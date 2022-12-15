Русские жалуются на дискриминацию в Европе

Россияне жалуются на дискриминацию в Европе, выяснили «Известия» у студентов и Россотрудничества. Больше всего в этом году наши соотечественники сталкивались с ущемлением своих прав в Великобритании, Польше и Германии, передает телеканал «Известия». Граждан России необоснованно отчисляли из вузов, травили в школах и детских садах, отказывали в медицинской помощи, увольняли. Также неоднократно нарушались и права российских туристов. В Россотрудничестве отметили, что с середины лета число таких жалоб снижается, в Совете по правам человека добавили, что пик дискриминации пройден, но проблема всё еще остается.

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