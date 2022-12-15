В МЧС предупредили о сильном снегопаде и метели в Москве
МЧС в четверг, 15 декабря, предупредило москвичей о сильном снегопаде и метели в ближайшие часы.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 18:00 15 декабря до 09:00 16 декабря в городе Москве ожидается снег, местами сильный», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, ожидается гололедица и ветер с порывами до 15 м/с.
В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями МЧС рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев.
Также в ведомстве посоветовали обходить и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
Ранее в этот день в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве высота сугробов достигла 19 см, в некоторых районах Московской области — 25 см. По прогнозам метеорологов, в Московский регион придет холодная погода. Уже с 18 декабря ожидаются сильные морозы, температура воздуха в ночное время опустится до –15 градусов.
Кроме того, столицу и область накрыл снегопад, на дорогах фиксируется гололедица. Дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Коммунальные службы вывели на улицы дополнительную технику.