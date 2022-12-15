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Журналистка «понизила в должности» президента Литвы до премьера

Журналистка перед саммитом ЕС назвала президента Литвы Науседу премьер-министром
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tomas Tkacik
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Журналисты перед саммитом Евросоюза в Брюсселе не признали 15 декабря в президенте Литвы Гитанасе Науседе лидера этой страны.

Перед началом саммита представители ряда СМИ брали интервью у европейских лидеров. Тогда одна из журналисток «понизила в должности» Науседа, обратившись к нему как к премьер-министру Литвы.

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«Я президент, простите», — поправил ее в ответ Науседа.

«Ой, простите, президент, простите…», — смутилась журналистка.

В четверг в Брюсселе проходит последний в текущем году саммит стран Европейского союза. В повестке дня обозначены темы относительно Украины, энергетической ситуации в ЕС и планы на следующий год.

До этого, 20 мая, президент США Джо Байден во время выступления на заводе Samsung в Пхентхэке перепутал имена действующего и предыдущего президентов Южной Кореи. В ходе речи он обратился к своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю, назвав имя бывшего президента страны Мун Чжэ Ина, однако сразу исправил ошибку.

5 мая Байден также оговорился во время приема в честь празднования Дня американо-мексиканской дружбы. Тогда он назвал первую леди Мексики Беатрис Гутьеррес президентом.

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