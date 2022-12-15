Иномарка сбила ребенка на дороге в Чите

В Чите (Забайкальский край) 11-летний мальчик пострадал в результате наезда легковушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД России.

Авария произошла 14 декабря на улице Новобульварной. По предварительным данным, 11-летний школьник пересекал дорогу в непредусмотренном для этого месте, когда на него наехала Honda Fit.

В результате ДТП мальчик получил различные травмы и был доставлен в больницу, пишет ИА ChitaMedia. Информация о состоянии пострадавшего не приводится.

Днем 15 декабря 10-летний мальчик поскользнулся и попал под колеса автомобиля в Петропавловске-Камчатском. Прокуратура организовала проверку, в рамках которой даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание данного участка дороги в зимнее время.