На Украине сообщили о новых взрывах в Харькове
В украинском Харькове снова раздаются взрывы, об этом сообщает 15 декабря издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в Харькове, где объявлена тревога», — указано в Telegram-канале СМИ.
Ранее в четверг другое местное издание Klymenko Time также отмечало, что в Харькове раздавались взрывы. После этого у жителей Харьковской области пропал свет. Также в регионе была объявлена воздушная тревога.
Утром объявили воздушную тревогу и в ряде других областей страны. Сирены прозвучали в Черкасской, Днепропетровской и в Полтавской областях, а также в Кировоградской и Сумской областях. Также по данным украинских СМИ, в городе Очаков Николаевской области прогремел взрыв.
Днем ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о взрывах в центре и на окраинах Киева. Мэр Киева Виталий Кличко в указал, что они прогремели в Шевченковском районе города.
Вооруженные силы РФ наносят удары по объектам военного управления Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с 10 октября. Президент России Владимир Путин назвал это реакцией на террористические действия киевского режима, в частности атаку на Крымском мосту. При этом комментариев от российского оборонного ведомства по случаю перечисленных взрывов на Украине не поступало.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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