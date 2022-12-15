Прокуратура начала проверку по факту аварии на котельной в Борзе
В городе Борзя Забайкальского края проводится проверка по факту последней аварии, произошедшей на центральной котельной. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Авария произошла накануне вечером, 14 декабря, и повлекла за собой остановку котла № 2. В домах фиксируется понижение температуры воздуха, также сотрудники прокуратуры отмечают другие последствия произошедшего.
Организована проверка, представители прокуратуры дадут оценку действиям лиц, допустивших аварию.
Как уточняет ИА ChitaMedia, в ноябре региональное управление Ростехнадзора выявило на котельной множество нарушений, связанных с неисправностью котлов. Ответственное должностное лицо было привлечено к административной ответственности.
«Сегодня днем на центральной котельной после судебного понуждения прокуратуры закончен ремонт котла № 3, в данный момент он введен в эксплуатацию и находится в работе наряду с котлом № 1», — также отметили в прокуратуре.
Кроме того, на рассмотрении горсуда находится иск надзорного ведомства о проведении ремонта котлов № 1 и 2. Ситуация находится на контроле прокурора края.