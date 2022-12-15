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Украина отобрала из ПХГ уже четверть от закачанного летом газа
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Украина отобрала из ПХГ уже четверть от закачанного летом газа

«Газпром» сообщил, что из ПХГ Украины отобрана четверть от закачанного летом газа
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Украина уже отобрала из подземных хранилищ газа (ПХГ) 1,5 млрд куб метра топлива, что составляет четверть от закачанного летом газа. Об этом 15 декабря сообщил в своем Telegram-канале «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

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«Отобрано 1,5 млрд куб. м газа — это четверть (26,5%) от объема газа, закачанного в летний период», — отметили в холдинге.

Как уточнили в компании, по состоянию на 13 декабря объем газа в ПХГ на 13,6% (2,1 млрд куб метров) ниже, чем в 2021 году.

Ранее, 29 ноября, компания «Нафтогаз Украины» направила запрос США с просьбой предоставить дополнительные объемы газа на зиму.

Еще 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский попросил Запад предоставить Киеву дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии в стране. В тот же день он заявил, что почти все регионы на территории страны продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением.

Ранее, 9 ноября, «Укртрансгаз» сообщил, что Украина начала отбирать газ из своих хранилищ в рекордно поздние сроки. Уточнялось, что отбор газа ведется на одном газохранилище.

В конце октября министр энергетики Украины Герман Галущенко предложил Европе воспользоваться ПХГ страны, указав на низкие цены на это топливо. Он отметил, что для желающих свободны украинские подземные хранилища газа с 15 млрд куб. м свободных мощностей.

26 марта Галущенко сообщил, что Украина поддержала решение европейских стран о создании платформы для совместных закупок газа и предложила использовать свои ПХГ.

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