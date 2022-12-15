Украина отобрала из ПХГ уже четверть от закачанного летом газа
Украина уже отобрала из подземных хранилищ газа (ПХГ) 1,5 млрд куб метра топлива, что составляет четверть от закачанного летом газа. Об этом 15 декабря сообщил в своем Telegram-канале «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
«Отобрано 1,5 млрд куб. м газа — это четверть (26,5%) от объема газа, закачанного в летний период», — отметили в холдинге.
Как уточнили в компании, по состоянию на 13 декабря объем газа в ПХГ на 13,6% (2,1 млрд куб метров) ниже, чем в 2021 году.
Ранее, 29 ноября, компания «Нафтогаз Украины» направила запрос США с просьбой предоставить дополнительные объемы газа на зиму.
Еще 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский попросил Запад предоставить Киеву дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии в стране. В тот же день он заявил, что почти все регионы на территории страны продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением.
Ранее, 9 ноября, «Укртрансгаз» сообщил, что Украина начала отбирать газ из своих хранилищ в рекордно поздние сроки. Уточнялось, что отбор газа ведется на одном газохранилище.
В конце октября министр энергетики Украины Герман Галущенко предложил Европе воспользоваться ПХГ страны, указав на низкие цены на это топливо. Он отметил, что для желающих свободны украинские подземные хранилища газа с 15 млрд куб. м свободных мощностей.
26 марта Галущенко сообщил, что Украина поддержала решение европейских стран о создании платформы для совместных закупок газа и предложила использовать свои ПХГ.