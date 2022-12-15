Уголовное дело возбудили из-за травмирования рабочего в Волгограде

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения травм рабочим на стройке в Волгограде. Мастер упал с высоты.

Инцидент произошел в середине ноября в Советском районе. 65-летний мужчина находился на плите перекрытия между третьим и четвертым этажами. Во время выполнения работ мастер по кладке кирпича потерял равновесие и упал. У потерпевшего диагностировали множественные ушибы и переломы. Эксперты квалифицировали травмы как тяжкий вред здоровью, пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

12 декабря сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту падения башенного крана в Абакане. Один рабочий погиб, еще двое пострадали.