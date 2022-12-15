Премьер Польши заявил о поиске Евросоюзом денег для введения потолка цен на газ

Для введения потолка цен на газ необходимы деньги для смягчения последствий роста стоимости энергоносителей, и в настоящее время Евросоюз (ЕС) занимается их поиском. Об этом 15 декабря заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по прибытии на саммит ЕС.

По его словам, сегодня на саммите вновь будет обсуждаться вопрос введения потолка цен на газ.

«Почему мы так долго говорим? В частности, потому, что нужно откуда-то взять средства, которые смягчат высокие цены газа», — объяснил Моравецкий.

При этом он отметил, что взять эти деньги можно было бы у российских олигархов и предложил не вычеркивать их из санкционного списка. Также, по его мнению, необходимые средства можно было бы получить путем конфискации имущества РФ.

«Мы сторонники того, чтобы конфисковать имущество РФ. Мы ищем деньги? Они там. Это $350 млрд. А некоторые считают, что это даже $400 млрд», — заявил польский премьер.

Накануне, 14 декабря, член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких заявил, что разногласия между странами — членами ЕС сказываются на принятии решений по российским ресурсам. Он отметил, что разногласия внутри стран ЕС сказываются на принятии решений, «и те последствия, которые возникают от данной повестки, в том числе влияют на рынок».

13 декабря еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявил, что согласование потолка цен на российский газ на встрече министров энергетики ЕС — непростая задача из-за сохраняющихся значительных противоречий.

22 ноября в ЕК предложили ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт•ч (€275 за 1 МВт•ч в переводе на цену за 1 тыс. куб. м газа равняются примерно $2,9 тыс.). Как пояснила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выше этой цены сделки проходить не смогут. Однако 15 стран ЕС критически отнеслись к этому предложению.

29 ноября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не приемлет введения потолка цен на энергоресурсы из РФ, каким бы он ни был. Он также подчеркнул, что введение такого ограничения создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения. Он назвал санкции Запада необдуманными.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.