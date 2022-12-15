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Парламент Ливана в десятый раз не смог избрать президента страны
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Парламент Ливана в десятый раз не смог избрать президента страны

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Фото: REUTERS/Dalati Nohra
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Ливанские парламентарии уже в десятый раз не смогли избрать нового президента страны, сообщает 15 декабря Arab News.

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Известно, что в ходе голосования в четверг парламентарий Мишель Муаввад смог набрать 38 голосов. Еще 37 депутатов не стали голосовать, а еще у 19 проголосовавших были аннулированы бюллетени. Остальные члена парламента проголосовали за других кандидатов. Всего в голосовании приняли участие 109 депутатов.

Как указано в конституции страны, президент Ливана должен быть избран минимум двумя третями голосов парламента, а в том случае, если кандидат проходит в следующий тур, ему необходимо набрать 50% голосов парламентариев и еще один голос.

Спикер парламента Ливана Набих Берри не стал оглашать дату следующего голосования.

Это уже десятая попытка парламента Ливана с конца сентября текущего избрать главу государства, однако ни одному кандидату пока не удалось набрать две трети голосов депутатов.

Это не первый случай подобного политического кризиса в стране. В прошлый раз Ливан с мая 2014 года по октябрь 2016-го был без лидера страны и президента смогли выбрать лишь после более чем 45 заседаний парламента.

С 2019 года Ливан переживает тяжелый кризис. Из-за нехватки валюты в стране вклады населения в иностранной валюте оказались заморожены. Тяжелые экономические условия вызвали массовые беспорядки в стране и налеты на банки. Так, в сентябре текущего года менее чем за сутки было совершено девять нападений на офисы банков в Бейруте и других городах страны. После этого банки Ливана закрыли все офисы.

Ранее, 20 ноября, состоялись досрочные президентские выборы в Казахстане, по результатам которых победу одержал нынешний президент Касым-Жомарт Токаев. Его поддержали 85,52% избирателей. 26 ноября он принес присягу и вступил в должность главы государства.

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