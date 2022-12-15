Карантин ввели в больницах Ростовской области из-за гриппа

Из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом в медицинских учреждениях и организациях социальной защиты с круглосуточным пребыванием граждан запретили посещение родственников. Соответствующее постановление подписала заместитель главного санитарного врача региона Екатерина Ерганова.

За минувшую неделю в Ростовской области зарегистрировали больше 30 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Эпидемический порог превышен на 123,8%. Прирост заболеваемости за неделю составил 38,5%. У 113 человек подтвержден грипп, в основном в регионе распространен штамм А(Н1N1)pdm09.

Запрет на посещение больных в медицинских учреждениях введен с 15 декабря, сообщает RostovGazeta. Кроме того, в больницах теперь действует масочный режим.

В образовательных учреждениях осуществляется мониторинг посещаемости. Если по причине болезни отсутствует 20% учеников, то отдельные классы или целые школы будут переводить на удаленное обучение.

Ранее в этот день сообщалось о введении масочного режима в социальных и медицинских учреждениях Татарстана. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в республике превышает эпидпорог на 82%.