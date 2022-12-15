Школьник пострадал в результате наезда авто на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском 10-летний мальчик поскользнулся и попал под колеса автомобиля. Организована проверка, сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла 15 декабря в районе рынка «Диксон». Предварительно установлено, что 10-летний школьник шел вместе с отцом вдоль обочины дороги, поскользнулся и попал под колеса легкового автомобиля под управлением 27-летнего мужчины.

В результате наезда ребенок получил травму и был доставлен в хирургическое отделение краевой детской больницы. Медики диагностировали у него закрытый перелом левой бедренной кости, пишет ИА KamchatkaMedia.

Прокуратура по факту случившегося организовала проверку. Сотрудники ведомства дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание данного участка дороги в зимнее время.

Утром 15 декабря в Ижевске (Удмуртия) рейсовый автобус сбил 15-летнюю школьницу, которая пересекала дорогу по переходу. Девочка погибла на месте. Предполагается, что причиной наезда мог стать отказ тормозов у транспортного средства.