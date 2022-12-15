В США заявили о подготовке Запада к худшим сценариям развития конфликта на Украине

Запад готовится к худшим сценариям развития конфликта на Украине. Об этом 15 декабря сообщила газета The Washington Post.

«Украинское правительство может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта и оказаться не в состоянии выполнить обязательства по внешнему долгу — сценарий Судного дня, известный как кризис платежного баланса», — говорится в статье.

Один из неблагоприятных сценариев предполагает, что экономика Украины упадет еще на 5% в следующем году вдобавок к 33-процентному падению в 2022-м. Для предотвращения катастрофы Украине потребуются денежные вливания со стороны Запада.

«По мере роста гуманитарных потребностей украинские экономические чиновники уведомили западных чиновников о возможности программы поддержки доходов, предусматривающей предоставление примерно 50$ на человека в месяц — при затратах в $12 млрд в течение шести месяцев», — утверждает автор материала.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил в беседе с президентом США Джо Байденом, что ракетные удары российских войск уничтожили половину энергетической инфраструктуры страны.

Министр финансов Украины Сергей Марченко ранее сообщал, что ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины начиная с февраля, можно оценить в $100 млрд.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса.

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