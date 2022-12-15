Захарова назвала «ряжеными» Зеленского и его команду

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 15 декабря, рассуждая о проводимой Киевом национальной политике, назвала украинского лидера Владимира Зеленского и его команду «ряжеными».

В обоснование своих слов она вспомнила о том, что в 2008 — 2019 годах около 150 тыс. украинцев, согласно открытым данным, подали заявки на получение «карты поляка», то есть начали процедуру приобретения польского гражданства.

«Ряженые они просто. Ряженые! Вчера в вышиванке, сегодня в косоворотке, завтра с картой поляка, а послезавтра с паспортом Израиля. Им все равно, какой костюм на себя надеть», — заявила Захарова.

12 декабря польское издание Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) сообщило, что Зеленский может состоять в сговоре с польским коллегой Анджеем Дудой ради возможности быстро исчезнуть в случае поражения. Взамен Варшава планирует аннексировать земли Западной Украины.

4 ноября президент России Владимир Путин заявил, что идея польских властей поглотить территории Украины никуда не делась. Он отметил, что в РФ знают об идеях создания у некоторой части политического бомонда Польши так называемого великого государства «от моря до моря», то есть от Балтийского моря до Черного. Как заявил российский лидер, перед Второй мировой войной «это была идея фикс».

В мае президент Польши Анджей Дуда заявил, что границ между республикой и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев расценил тогда заявления Дуды как свидетельство стремления Польши аннексировать территорию Западной Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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