Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган предложил провести встречу лидеров Турции, России и Сирии
Мир
В МИД назвали «формулу мира» Зеленского оторванной от реальности
Мир
На Украине сообщили о повреждении объектов энергоинфраструктуры на востоке страны
Мир
МИД получил от Ватикана извинения за слова папы римского о чеченцах и бурятах
Авто
В Саратовской области начнут производить китайские электромобили
Экономика
Венгрия планирует добиться изменений контрактов с РФ из-за потолка цен на газ
Политика
Путин на следующей неделе проведет большой Госсовет
Мир
В МИД РФ предупредили кандидата в послы США о недопустимости антироссийской риторики
Армия
Отряд ВСУ под Марьинкой сбежал после удара артиллерии ВС РФ
Мир
В Кремле назвали истерикой резолюцию Польши о признании РФ «спонсором терроризма»
Мир
Захарова указала на ответственность США за террористические действия Киева
Авто
В Японии появились в продаже новые Lada и «УАЗ» казахской сборки

Автобус насмерть сбил 15-летнюю девочку в Ижевске

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Школьница погибла в результате наезда рейсового автобуса в Ленинском районе в Ижевске. Об этом сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на информацию регионального управления Госавтоинспекции.

ДТП произошло рано утром 15 декабря на улице Тракторной. 37-летний водитель автомобиля «ЛиАЗ» совершил наезд на 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

В ГИБДД уточнили, что школьница вышла на дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, уточняет Udm-info.ru. По факту аварии проводится проверка. Предполагается, что причиной наезда мог стать отказ тормозов у транспортного средства.

11 декабря в Свердловской области водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. Один человек погиб, еще пятеро получили травмы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022