Автобус насмерть сбил 15-летнюю девочку в Ижевске

Школьница погибла в результате наезда рейсового автобуса в Ленинском районе в Ижевске. Об этом сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на информацию регионального управления Госавтоинспекции.

ДТП произошло рано утром 15 декабря на улице Тракторной. 37-летний водитель автомобиля «ЛиАЗ» совершил наезд на 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

В ГИБДД уточнили, что школьница вышла на дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, уточняет Udm-info.ru. По факту аварии проводится проверка. Предполагается, что причиной наезда мог стать отказ тормозов у транспортного средства.

11 декабря в Свердловской области водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. Один человек погиб, еще пятеро получили травмы.