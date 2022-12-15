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Мужчина погиб при пожаре в квартире в Иркутске

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В Иркутске в результате пожара в квартире двухэтажного кирпичного дома погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел в ночь на 15 декабря в доме на улице Клары Цеткин. Прибывшие спасатели установили, что огнем охвачена трехкомнатная квартира на втором этаже, через окно вырывался дым, люди просили о помощи.

С помощью пожарной лестницы сотрудники МЧС спасли двух жильцов. На полу в спальне в горящей квартире был обнаружен мужчина 1972 года рождения без признаков жизни, пишет ИА IrkutskMedia.

Площадь возгорания составила 15 кв. м, огнем повреждены кухня и коридор, квартира закопчена по всей площади. Эксперты полагают, что вероятной причиной пожара стало короткое замыкание.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

13 декабря сообщалось, что Следственный комитет начал проверку по факту гибели мужчины при пожаре в Саратове. Тело потерпевшего нашли в расселенном доме.

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