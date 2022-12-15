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Аналитик спрогнозировал цены на нефть в 2023 году

Аналитик Демидов спрогнозировал цены на нефть в 2023 году до $90 за баррель
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Фото: ТАСС/Алеев Егор
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В 2023 году колебание цены на нефть останется в диапазоне от $78 до $90 за баррель. Такой прогноз независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов сделал в четверг, 15 декабря.

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Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА), что цены на нефть в следующем году могут вырасти из-за падения российского экспорта.

По словам Демидова, это возможно только в том случае, если Россия решит строго следовать решению «ни одного барреля тем, кто подписался под потолком цен», включая поставки через посредников. При этом аналитик считает крайне маловероятным то, что российские компании пойдут на такой шаг.

«Кроме того, несмотря на заявления ОПЕК и МЭА, что в 2023 будет рост потребления, мы должны помнить, что рецессия существенно снизит потребление нефти. Рост потребления, указанный в аналитике организаций, будет пересмотрен. Например, Bloomberg предсказывал резкое падение нефти в России в 2022, но его не произошло, теперь его предсказывают в следующем году», — сказал Демидов в беседе с Lenta.Ru.

Эксперт допустил падение добычи в России на 18% или примерно 1,9 млн баррелей в сутки. Он отметил, что даже такое падение может быть перекрыто повышением добычи ОПЕК.

Накануне МЭА сообщило, что доходы РФ от экспорта нефти снизились на $0,7 млрд и в ноябре составили $15,8 млрд. Это произошло из-за снижения цен и увеличения дисконта на российскую нефть.

С 5 декабря вступили в силу запрет Евросоюза на морские поставки российской нефти и потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже $60 за баррель.

29 ноября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не приемлет введения такого ограничения, передает НСН. Он также подчеркнул, что установление потолка стоимости создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения.

Ранее, 26 октября, глава МЭА Фатих Бирол предрек Европе огромные сложности в энергетике зимой 2024 года. По словам Бирола, Европа оказалась в эпицентре первого глобального энергетического кризиса, передает RT.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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