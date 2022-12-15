Песков назвал слухами информацию о возможной смене главы МИД Лаврова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 декабря назвал слухами публикации про возможную смену главы МИД РФ Сергея Лаврова и призвал относиться к ним соответствующим образом.

«Традиционно я вам отвечу: относитесь соответствующим образом к таким слухам», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о кадровых перестановках.

Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о начале обсуждения вероятных кандидатов на пост главы МИД РФ на случай возможной отставки главы ведомства Сергея Лаврова. Среди возможных кандидатур, в частности, назывались имена директора СВР Сергея Нарышкина и лидера фракции ЛДПР Леонида Слуцкого.

13 декабря Песков назвал телеграммной уткой сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин якобы подписал указ об отставке начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Он напомнил, что в Кремле никогда не комментируют сплетни о кадровых назначениях, потому что большинство из них таковыми и являются.

Информацию о том, что Герасимов был отправлен в отставку, начали распространять некоторые Telegram-каналы и западные СМИ.

25 ноября Путин призвал не доверять информации из интернета. По словам российского лидера, там много обмана и лжи, а информация является оружием борьбы. Он подчеркнул, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора или в интернете.