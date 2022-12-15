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Повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22» произошло 15 декабря

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Внешняя обшивка приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22» получила повреждение. Об этом 15 декабря говорится на сайте госкорпорации «Роскосмос».

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Как уточняется, сработал сигнализатор системы диагностики корабля о падении давления в системе охлаждения.

«Визуальный осмотр подтвердил утечку, после чего было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности членами экипажа российского сегмента Международной космической станции Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным», — добавили в «Роскосмосе».

Внешнюю поверхность корабля сфотографировала космонавт Анна Кикина, данные переданы на Землю. Изображение изучают специалисты.

Все системы МКС и корабля работают штатно, опасности нет, отмечает «Газета.Ru».

Ранее в этот день стало известно о том, что работы по выходу в открытый космос приостановлены из-за разгерметизации внешнего контура системы обеспечения теплового режима корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС.

Изначально выход Прокопьева и Петелина в открытый космос был запланирован на 25 ноября, его перенесли на 15 декабря. Он должен был начаться в 5:20 мск.

Космонавты в ноябре выходили в открытый космос для подготовки модуля «Наука», который используется для проведения научных экспериментов. Они проработали за бортом МКС 6 часов 25 минут.

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