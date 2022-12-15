Следы четырех волков заметили в Бузулукском бору в Оренбуржье

Следы сразу четырех волков заметили на территории Бузулукского бора в Оренбургской области. Об этом сообщает 56orb.ru со ссылкой на Telegram-канал национального парка.

Специалисты рассказали, что при движении шагом или рысью хищники идут друг за другом и ставят задние лапы точно в след передних лап. Определить, сколько особей пробежало по заснеженной тропе, сотрудники нацпарка могут по ряду особых примет.

«Волчий строй рассыпается только при крутом повороте или преодолении препятствия, тогда и можно определить количество животных в стае», — пишет РИА «Оренбуржье» со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

В 2021 году в Бузулукском бору насчитали двух волков.

11 декабря волк попал в капкан на территории села Зеленец в Сыктывдинском районе Коми. Хищник был ликвидирован.