Захарова заявила о получении обращения Ватикана с извинениями перед Россией за высказывания о чеченцах и бурятах

Захарова заявила о получении обращения Ватикана с извинениями перед Россией за высказывания о чеченцах и бурятах

2022-12-15 12:49:41

2022-12-15 12:49:41

2022-12-15 12:49:41

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