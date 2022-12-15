Захарова заявила, что Москва обсуждает параметры договоренности по ЗАЭС с МАГАТЭ

Захарова заявила, что Москва обсуждает параметры договоренности по ЗАЭС с МАГАТЭ

2022-12-15 12:47:48

2022-12-15 12:47:48

2022-12-15 12:47:48

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