Последнюю в 2022 году ледовую переправу открыли в Омской области

Девятую ледовую переправу открыли в Большереченском районе Омской области. Она соединяет поселок Большеречье и село Артын.

По данным ИА «Город55», толщина льда после наступления аномальных морозов составляет 23 см. Лед может выдержать транспортное средство весом до 5 т, однако грузоподъемность переправы составляет 3 т. Вблизи переправы уже установлены дорожные знаки и указатели. Жителей Омской области просят соблюдать осторожность во время движения по переправе.

Всего с начала зимы в регионе открыли девять переправ через реку Иртыш. В Черлакском районе грузоподъемность автозимника составляет 2 т, переправы «Знаменская» и «Усть-Шишовская» открыты для транспорта массой до 5 т, уточняет ИА «Омскрегион». По переправе «Аксеновской» может проехать транспорт до 3 т. Переправы «Никольская», «Белоярская», «Изюкская» и «Бородинская» открыты для автомобилей массой до 5 т.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области открыли переправу через реку Сура в Пильнинском районе. Она связывает регион с Чувашской Республикой.