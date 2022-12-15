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В Саратовской области начнут производить китайские электромобили

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Фото: Autohome.com.cn
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В Саратовской области организуют сборку электромобилей в партнерстве с компанией FAW. Помимо машин на электротяге планируется выпускать тяговые аккумуляторные батареи и зарядные станции, сообщил 15 декабря портал Motor.

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Сборку электромобилей наладят на площадке в городе Энгельс, рассказал СМИ губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он же сообщил, что на заводе хотят создать до 270 рабочих мест и выпустить до конца 2023 года 2 тыс. батарейных машин для такси и каршеринга.

В компании FAW есть два электромобиля, которые потенциально могут собирать в Саратовской области. Это среднеразмерный кроссовер E01, чей электромотор выдает 190 л.с. и снабжен батареей емкостью 61,3 кВт/ч. Запас хода заявлен в 450 км по циклу NEDC. Портал отметил, что в Китае стоимость электрокара в пересчете на рубли составляет около 1,8 млн рублей.

Второй «зеленый» электрокар от FAW — минивэн Bestune NAT. Машина создавалась с прицелом для работы в такси и каршеринге. В Китае Bestune NAT доступен с электромотором, который установлен на передней оси. Мощность электродвигателя — либо 136, либо 163 л. с. Соответственно, аккумуляторная батарея для машины поставляется на 53 или 56 кВт/ч. На одной зарядке минивэн проезжает от 401 до 425 км. Стоимость электромобиля в Китае составляет примерно 1,3 млн рублей.

18 ноября один из российских официальных дилеров FAW сообщил, что открыл предзаказ на электрический минивэн Bestune NAT. Машина появится в России в середине декабря текущего года. Bestune NAT оснащен электромотором на передней оси, который выдает 136 л.с. и 260 Нм. У него литий-железо-фосфатная тяговая батарея емкостью 55 кВт/ч. Запас хода на одном заряде составит 419 км. Дилер сообщил, что зарядка батареи на 80% от так называемого быстрого терминала займет полчаса. При этом у машины предусмотрена возможность быстрой замены разряженной батареи на другую, полностью заряженную. Ожидается, что такая процедура займет всего три минуты. Предварительная стоимость электрического Bestune NAT составит 2,5 млн рублей.

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