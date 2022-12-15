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Венгрия планирует добиться изменений контрактов с РФ из-за потолка цен на газ
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Венгрия планирует добиться изменений контрактов с РФ из-за потолка цен на газ

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Фото: Global Look Press/Attila Volgyi
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В случае принятия 19 декабря потолка цен на российский газ Венгрии придется добиваться изменений в долгосрочных контрактах с РФ. Об этом 15 декабря заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

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«Если на заседании Совета по энергетике в понедельник будет принято решение о введении предельной цены на природный газ, то нам, безусловно, придется внести изменения в наш долгосрочный договор с Россией о покупке газа», — сообщил он на пресс-конференции в Будапеште.

Сийярто подчеркнул, что уже обсуждал этот вопрос с вице-премьером РФ Александром Новаком.

22 ноября в Еврокомиссии предложили ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт·ч (€275 за 1 МВт·ч в переводе на цену за 1 тыс. куб. м газа равняются примерно $2,9 тыс.). Как пояснила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выше этой цены сделки проходить не смогут. Однако 15 стран ЕС критически отнеслись к этому предложению.

Правительство Венгрии признало, что сможет поддерживать потолок цен на топливо только в том случае, если поставки энергоносителей из России будут стабильными. Так, в конце ноября глава венгерского МИДа Петер Сийярто сказал, что Венгрия намерена выступить за освобождение страны от предельных цен на газ и нефть. Он уточнил, что инициативы Брюсселя ведут к дальнейшему росту цен на нефть и природный газ.

29 ноября Новак заявлял, что Россия не приемлет введения потолка цен на энергоресурсы из РФ, каким бы он ни был. Он также подчеркнул, что введение такого ограничения создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения. Он назвал санкции Запада необдуманными.

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