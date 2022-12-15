Заммэра Москвы Сергунина назвала размер поддержки МСП в этом году

В текущем году правительство Москвы направило на поддержку столичных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) 30 млрд рублей. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Москва помогает предпринимателям сохранять и развивать бизнес в сегодняшних непростых условиях. Об эффективности этих мер, в частности, говорит увеличение числа малых и средних предприятий. Сейчас город уделяет особое внимание тем, кто занимается импортозамещением в разных сферах, расширяет производство, создает новые технологии и продукты», — отметила вице-мэр.

По ее словам, поддержку в этом году получили свыше 11 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Самая востребованная программа на данный момент — льготные кредиты. Ими воспользовались более 65% от общего числа получателей поддержки. В целом ставки для бизнеса были снижены по 7,2 тыс. займам.

Город также предлагает предпринимателям различные гранты и субсидии, в частности, на покупку оборудования, патентование разработок, тестирование инновационных решений, создание новых точек общепита. Таких заявок в этом году одобрено свыше 1,3 тыс.

В столице сейчас насчитывается более 820 тыс. малых и средних предприятий. По сравнению с прошлом годом их количество увеличилось на 7%. В Москве работает более 13,7% от общего числа МСП России.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.