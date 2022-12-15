В МИД РФ предупредили кандидата в послы США о недопустимости антироссийской риторики

Кандидату на должность посла США в Москве Линн Трейси не следует допускать антироссийскую риторику. Об этом 15 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Кандидату в главы дипмиссии, которая, как мы видим, так охотно приняла далекий от дипломатического протокола тон сенатских слушаний, было бы, на мой взгляд, не лишним задуматься о том, насколько сейчас уместны подобные оценки той страны, где ей предстоит работать», — заявила она на брифинге.

30 ноября Трейси заявила, что рассчитывает на расширение каналов связи между Москвой и Вашингтоном. Она отметила, что во время ее пребывания на посту заместителя посла США в Москве наблюдалось серьезное сужение каналов связи, так как Россия якобы избегала многих встреч с американскими представителями.

Также Трейси сказала, что переговоры США и России о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возможны только после возобновления инспекций в рамках договора.

19 ноября посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия не препятствует пополнению состава посольства США в Москве и готова рассмотреть визовые заявки. Как он отметил, российская сторона считает неправильным разрыв дипломатических отношений. По его словам, такого желания он не наблюдает и у США.

До этого, 22 сентября, Россия дала агреман (предварительное согласие) для Трейси. В случае назначения она станет первой женщиной на этой должности. В настоящее время обязанности поверенного в делах посольства США в Москве исполняет Элизабет Руд.

С 2019 года должность посла США в РФ занимал Джон Салливан, однако 4 сентября он покинул данный пост, вместе с тем завершив 40-летнюю карьеру на госслужбе, в течение которой он работал при пяти президентах Штатов.

Дипломатический коллапс между РФ и США продолжается с 2016 года. Тогда администрация Барака Обамы обвинила Россию во «вмешательстве в выборы», выслала 35 дипломатов и закрыла россиянам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне.

С 12 мая 2021 года дипучреждения США в России, ссылаясь на нехватку персонала, перестали выдавать неиммиграционные визы.