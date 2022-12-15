Читатели Welt раскритиковали слова Шольца о планах России

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что планы России по Украине не сработали.

Днем ранее во время выступления в бундестаге Шольц заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы просчитался в реализации своих планов, и пообещал, что Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву, пока это необходимо. Эти слова были восприняты немцами с иронией.

«Взглянув на мои счета за электроэнергию, я понял, что кое-что из плана Путина всё же сработало», — пошутил один из читателей.

«У НАТО уже заканчиваются боеприпасы. А отключения электричества грозят всей Европе. Чего еще Путину желать?» — поддержал другой.

«Ему следует меньше заботиться о России и больше о Германии. Экономика Германии уже понесла огромный ущерб», — поделился мнением еще один комментатор.

Ранее в этом месяце в Twitter раскритиковали заявление Шольца по Украине, сравнившего задачу по восстановлению страны с «планом Маршалла». Пользователи поинтересовались, кто именно будет давать деньги на восстановление Украины, и призвали европейские власти сосредоточиться на внутренних проблемах Евросоюза (ЕС).

14 декабря в МИД РФ заявили, что канцлер Германии, делая антироссийские высказывания, пытается оправдать себя и правительство за провал политики на российском направлении и нарастание экономических проблем в ФРГ. В дипведомстве также отметили, что к разрыву российско-германского экономического и энергетического сотрудничества, которое десятилетиями обеспечивало рост германской промышленности, привела именно необдуманная политика его кабинета.

До этого, в октябре, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что страна несет серьезные издержки от антироссийских санкций. Он отметил, что санкции, разрыв контактов и поставки оружия не совместимы с представлениями немцев о мирном сосуществовании. Также президент заверил, что ФРГ не допустит своего участия в конфликте на Украине.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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