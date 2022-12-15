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В Оренбургской области произошло 19 пожаров из-за взрыва газа в 2022 году

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С начала 2022 года в Оренбургской области зарегистрировано 19 пожаров в связи со взрывом бытового газа. Один человек погиб, еще четверо пострадали.

В МЧС отмечают, что риск возникновения пожаров в жилом секторе ежегодно возрастает с наступлением зимы. Нередки случаи, когда причиной возгорания становится нарушение пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Об этом сообщает «Урал56.Ру».

Жителям региона напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности. В частности, нельзя самостоятельно подключать плиту к газу. Кроме того, не рекомендуется сушить белье над газовой плитой и оставлять плиту включенной, уходя из дома.

В августе семилетний ребенок получил травмы при взрыве газовоздушной смеси во время работы самогонного аппарата. Мальчик был госпитализирован и скончался в больнице.

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