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Отряд ВСУ под Марьинкой сбежал после удара артиллерии ВС РФ

«РИА Новости»: отряд ВСУ под Марьинкой сбежал после удара артиллерии ВС РФ
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Группа «Викинг» Западного военного округа заставила бежать отряд украинских солдат в лесополосе под Марьинкой в Донецкой Народной Республике (ДНР), нанеся артиллерийский удар по их позиции. Об этом 15 декабря сообщает «РИА Новости».

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Уточняется, что удар был нанесен из артиллерийских орудий «Мста-Б». При этом бойцы «Викинга» обратили внимание на странное поведение украинских солдат — вместо поиска укрытия они просто продолжали бежать.

По их мнению, это может говорить либо о крайней усталости, либо о приеме наркотических веществ, притупляющих чувство самосохранения.

Ранее в этот день врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Марьинка освобождена на 80%. Он отметил, что контроль над населенным пунктом обеспечит продвижение в районе Красногоровки. Это в свою очередь позволит прекратить обстрелы Петровского района Донецка с этого направления.

13 декабря врио главы ДНР заявлял, что ситуация в Марьинке сложная, но город скоро будет освобожден, так как перекрыты пути снабжения украинских боевиков. Тогда же Пушилин сообщил, что у ВС РФ есть продвижение на угледарском, марьинском и других направлениях.

В тот же день помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что Марьинка окружена плотным кольцом российских войск.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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