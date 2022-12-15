Президент Южного Судана обмочился при звуках гимна страны
Президент Южного Судана Салва Киир обмочился при звуках национального гимна. Видео конфуза опубликовал 14 декабря телеканал Kivu News 24.
Политик, как следует из комментария к ролику, присутствовал на торжественном открытии автомобильной дороги в одном из городов страны. На кадрах видно, что во время исполнения национального гимна одна из штанин брюк политика становится мокрой.
Ролик широко распространилось в соцсетях. Сторонники президента связали конфуз с патриотизмом политика и допустили, что он не стал отлучаться в туалет, чтобы не прерывать церемонию.
Ранее, 13 декабря, президент США Джо Байден попал в неловкое положение во время детского праздника в штате Вирджиния. Он решил в шутку прокатиться на детском велосипеде, но у транспортного средства отвалился руль. Политик не смог сам починить велосипед, но с задачей справилась маленькая девочка.