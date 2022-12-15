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Президент Южного Судана обмочился при звуках гимна страны

Президент Южного Судана Салва Киир обмочился при звуках гимна страны
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Фото: AP Photo/Brian Inganga
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Президент Южного Судана Салва Киир обмочился при звуках национального гимна. Видео конфуза опубликовал 14 декабря телеканал Kivu News 24.

Политик, как следует из комментария к ролику, присутствовал на торжественном открытии автомобильной дороги в одном из городов страны. На кадрах видно, что во время исполнения национального гимна одна из штанин брюк политика становится мокрой.

Ролик широко распространилось в соцсетях. Сторонники президента связали конфуз с патриотизмом политика и допустили, что он не стал отлучаться в туалет, чтобы не прерывать церемонию.

Ранее, 13 декабря, президент США Джо Байден попал в неловкое положение во время детского праздника в штате Вирджиния. Он решил в шутку прокатиться на детском велосипеде, но у транспортного средства отвалился руль. Политик не смог сам починить велосипед, но с задачей справилась маленькая девочка.

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